«Хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру»: сколько получал SHAMAN певцом в ресторане

Исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, получает миллионы рублей за своих выступления. Однако так было не всегда. В годы, когда молодой человек работал певцом в ресторане, он получал куда более скромные гонорары, которых тем не менее ему хватало для проживания.

SHAMAN дал большое интервью сайту aif.ru. В нем он рассказал, как выступал в ресторане родного города Новомосковска в Тульской области. В хорошие времена, по словам артиста, он получал 35−40 тысяч рублей. Этих денег Ярославу вполне хватало, чтобы снимать жилье и спокойно заниматься любимым делом — исполнением песен. Всего Дронов проработал в увеселительном заведении шесть лет.

«Хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру, что, собственно, я и делал. Я уже тогда жил с девушкой, которая впоследствии стала моей первой супругой. И как раз таки хватало для того, чтобы спокойно, самостоятельно можно было отдельно жить и не тужить», — рассказал артист.

Ранее SHAMAN заявил, что не считает себя хорошим отцом. Исполнитель переживает за отношения с дочерью Варварой.