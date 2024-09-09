НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 сентября 2024, 17:10
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«Хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру»: сколько получал SHAMAN певцом в ресторане

Певец SHAMAN заявил, что «жил и не тужил» на деньги с выступлений в ресторане .
«Хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру»: сколько получал SHAMAN певцом в ресторане

© Starface.ru

Исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, получает миллионы рублей за своих выступления. Однако так было не всегда. В годы, когда молодой человек работал певцом в ресторане, он получал куда более скромные гонорары, которых тем не менее ему хватало для проживания.

SHAMAN дал большое интервью сайту aif.ru. В нем он рассказал, как выступал в ресторане родного города Новомосковска в Тульской области. В хорошие времена, по словам артиста, он получал 35−40 тысяч рублей. Этих денег Ярославу вполне хватало, чтобы снимать жилье и спокойно заниматься любимым делом — исполнением песен. Всего Дронов проработал в увеселительном заведении шесть лет.

«Хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру, что, собственно, я и делал. Я уже тогда жил с девушкой, которая впоследствии стала моей первой супругой. И как раз таки хватало для того, чтобы спокойно, самостоятельно можно было отдельно жить и не тужить», — рассказал артист.

Ранее SHAMAN заявил, что не считает себя хорошим отцом. Исполнитель переживает за отношения с дочерью Варварой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Артем Хохлов
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