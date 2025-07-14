«Хватает только на жизнь»: певец Юрий Антонов не согласен со статусом «самого богатого артиста России»

Народный артист России Юрий Антонов опроверг свой недавно появившийся статус «самого высокооплачиваемого артиста страны». Более того, в разговоре с «Абзацем» исполнитель признался, что получает вполне стандартную пенсию.

Напомним, что «самым богатым певцом России» Антонова назвал ведущий ежегодного фестиваля искусств «Славянский базар» в Белоруссии Владимир Березин. По его словам, на данный момент исполнитель хита «Поверь в мечту» неплохо зарабатывает на частных мероприятиях, несмотря на довольно скромную концертную деятельность.

На это сам Юрий Михайлович ответил емко и четко. «Брехня!», — сказал певец.

«Я в очереди не стоял, чтобы кого-то обогнать. […] Моя пенсия абсолютно стандартна — 60 000 рублей. Дополнительный доход приходит только с авторских прав и редких заказных мероприятий. Как раз хватает только на жизнь, животных и угостить хорошим шампанским красивую девушку», — поделился народный артист.

Ранее мы писали о том, как певец Юрий Антонов «немного поспособствовал» президентству Александра Лукашенко.