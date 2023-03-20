Хватает только на бензин: Куклачев признался, что не может прожить на пенсию

Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о творчестве и раскрыл размер своей пенсии. 73-летний дрессировщик признался, что этих денег ему не хватает на жизнь.

Знаменитый клоун в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал, что до сих пор активно работает. По его словам, он просто не может дать себе расслабиться.

«Сейчас я получаю пенсию порядка 30 тысяч рублей – недавно добавили за звание Народного артиста РФ. Я езжу на машине. Только на бензин у меня каждый месяц уходит около 30 тысяч. А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек… Я не на пенсию живу», – поделился звезда.

Юрий Дмитриевич отметил, что на выплаты от государства можно было рассчитывать в советские годы. Артист привел в пример своего отца.

«Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем. Мой отец по полгода жил на даче – с мая по ноябрь. Сажал огурчики, помидорчики, картошку, капусту, а покупал хлеб и гречку – ему хватало. Сейчас не так», – пояснил дрессировщик.

Ранее мы писали о том, как Юрий Куклачев рассказал о воровстве и будущей поездке в колонию. Перед новогодними праздниками знаменитость признался, что приедет в детскую колонию, которая находится в Кировограде. Он поздравлял заключенных в возрасте от 14 до 18 лет. Дрессировщик считает, что людям можно помочь личным примером. Он рассказывает ребятам про свою жизнь, в которой тоже было множество трудностей.