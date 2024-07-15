«Хвастун»: лидер группы «7Б» поделился впечатлениями от общения с Макаревичем*
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Лидер группы «7Б» Иван Демьян поделился впечатлениями от общения с Андреем Макаревичем*(признан иноагентом на территории РФ) и назвал его «хвастуном». Исполнитель также прокомментировал жалобы уехавшего музыканта на отмену двух концертов в Болгарии и Черногории. Демьян уверен, что скоро на Макаревича* перестанут ходить.
Слова певца приводит издание «Абзац».
Демьян рассказал, что однажды столкнулся с фронтменом «Машины времени» в гримерке.
«Он пришёл, похвалился своей новой гитарой и ушёл. Я тогда ещё подумал: «К чему это всё?». Так он и оставил у меня однозначное впечатление хвастуна», – поделился Демьян.
Он считает: Макаревич* «получил то, что заслужил». Отмена концертов артиста за границей не удивляет Демьяна: по его словам, на Западе «все видят» и потому соответствующим образом относятся к беглому российскому музыканту.
«Скоро на него вообще перестанут ходить», - поделился мнением лидер «7Б».
Ранее режиссер Никита Михалков высказался об отъезде певца. Он считает, что у Макаревича* родина там, где быстрее доставка.
*признан иноагентом на территории РФ