«Хвастун»: лидер группы «7Б» поделился впечатлениями от общения с Макаревичем*

Лидер группы «7Б» Иван Демьян поделился впечатлениями от общения с Андреем Макаревичем*(признан иноагентом на территории РФ) и назвал его «хвастуном». Исполнитель также прокомментировал жалобы уехавшего музыканта на отмену двух концертов в Болгарии и Черногории. Демьян уверен, что скоро на Макаревича* перестанут ходить.

Слова певца приводит издание «Абзац».

Демьян рассказал, что однажды столкнулся с фронтменом «Машины времени» в гримерке.

«Он пришёл, похвалился своей новой гитарой и ушёл. Я тогда ещё подумал: «К чему это всё?». Так он и оставил у меня однозначное впечатление хвастуна», – поделился Демьян.

Он считает: Макаревич* «получил то, что заслужил». Отмена концертов артиста за границей не удивляет Демьяна: по его словам, на Западе «все видят» и потому соответствующим образом относятся к беглому российскому музыканту.

«Скоро на него вообще перестанут ходить», - поделился мнением лидер «7Б».

Ранее режиссер Никита Михалков высказался об отъезде певца. Он считает, что у Макаревича* родина там, где быстрее доставка.

*признан иноагентом на территории РФ