Две церемонии, оплата пополам: раскрыты подробности предстоящей свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Беременная актриса Агата Муцениеце и ее возлюбленный Петр Дранга сыграют свадьбу в России, а оплачивать торжество будут вместе. Об этом в разговоре с Woman.ru заявил продюсер Сергей Дворцов.

Собеседник издания не исключил, что Агата Муцениеце и Петр Дранга будут оплачивать свадьбу пополам из-за больших затрат. Однако Сергей Дворцов предположил: пара может воспользоваться скидкой или бартером, как это было на церемонии бракосочетания Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

«Я думаю, что будут обоюдно платить. Все-таки это дорогое удовольствие и каждый будет вкладывать свои средства. Цифры немалые. Возможно, что половину по бартеру сделают, у Агаты в последнее время на фоне новостной повестки очень хорошо идет эта история. Наверное, подписчики видели, что она делился таким контентом», — отметил продюсер.

О месте проведения торжества пока ничего не известно, но Сергей Дворцов уверен: актриса и аккордеонист не планируют уезжать за границу, чтобы собрать всех родных и близких. Продюсер не исключил, что Агата Муцениеце и Петр Дранга могут сыграть две свадьбы.

«Я думаю, что свадьбу они все-таки будут играть в России, в Москве, Подмосковье. Чтобы иметь возможность позвать всех, чтобы сын был тоже. Дочь с ней живет, а с сыном не очень понятно. Конечно, Павел не стал бы мешать, чтобы сын поехал к матери на свадьбу за границу. Но думаю, что не будут усложнять. А вот во время поездки в медовый месяц, там может быть еще одна свадьба, для себя. Как это модно сейчас», — подчеркнул Сергей Дворцов.

Напомним, звезду сериала «Закрытая школа» и музыканта заподозрили в романе в декабре 2024 года, а в Новый год они официально подтвердили свои отношения. В мае Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение руки и сердца, а в июне стало известно, что они станут родителями. Артисты устроили гендер-пати и узнали, что ждут дочь.

Ранее Агата Муцениеце намекнула, что заказала для свадьбы платье от кутюр.