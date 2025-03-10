«Хуже открытого врага только приспособленец»: Вика Цыганова осудила зарабатывающих на России артистов

Вика Цыганова резко высказалась о звездах российского шоу-бизнеса, живущих в стране и при этом считающих «всех вокруг врагами». В своем Telegram-канале певица осудила «артистов-молчунов», приведя в качестве примера лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Критикующая российский шоу-бизнес Вика Цыганова обратила внимание на то, что после 2022 года в стране «появилась каста артистов-молчунов», прямо не высказывающих свою гражданскую позицию, но продолжающих жить и зарабатывать в РФ. Одним из таких, по мнению певицы, является Сергей Жуков.

«Сергей Жуков, к примеру, и на концерте в честь присоединения Крыма к России в 2022 году выступал, и одновременно постоянно ездил в Америку, где живет половина его семьи. <…> Неужели еще один артист в заложниках? Возможно, секрет тут кроется в том, что у Жукова есть бизнес в России — сеть ресторанов», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка отметила, что «мимикрировать» лидер «Руки Вверх!» начал еще до 2022 года, когда утроил «дешевый театр» с фото в военной форме со съемок клипа «при том, что сам никогда не служил в армии». Певица призвала коллегу определиться с позицией и не быть «приспособленцем».

«Хочется сказать Сергею, чтобы он переставал позорить фамилию блестящего русского полководца и определился наконец, с Россией он или же против. Ведь хуже открытого врага только приспособленец, который живет в России и зарабатывает здесь деньги, ведет бизнес, пока это удобно. А про себя считает всех вокруг врагами и нелюдями», — заявила артистка.

Напомним, недавно Вика Цыганова «прошлась» по представителям российского шоу-бизнеса. Певица подчеркнула, что они живут «за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды». По мнению знаменитости, в последнее время российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса». Артистка отметила, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы».

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова обвинила в предательстве уехавших из России артистов.