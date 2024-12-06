«Говорит, что хочет 50 млн… А 100 не хочешь?»: Кушанашвили разнес Петрова из-за больших гонораров

Журналист Отар Кушанашвили негативно высказался об актере Александре Петрове. Он заявил, что с многомиллионными гонорарами он все равно ничего из себя не представляет.

Осенью этого года со слов представителя звезды «Гоголя» стало известно, сколько он получает за съемки в рекламе. Оказалось, что заполучить Петрова не так-то просто. Он требует 50 млн рублей и выполнения ряда дополнительных условий. Такие суммы шокировали не только поклонников артиста, но и звезд. Так, Отар Кушанашвили заявил — Александр этих денег не стоит. По его признанию, сам бы он даже 5 млн рублей не заплатил ему.

«Когда он говорит, что хочет 50 миллионов… А 100 не хочешь? <…> При этом я не желаю худа ни компании, ни парню Саше. Но мы каждый раз имеем дело с совершенно гипертрофированно превозносимыми людьми. Не являющими собой никакой ценности. Никакой», - заявил журналист на YouTube-канале «Кейсконтроль».

При этом Отар уточнил, что проблема заключается не только в Петрове. Он считает, что в российском шоу-бизнесе в принципе никто не отрабатывает те деньги, которые они получают.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о подробностях лечения рака.