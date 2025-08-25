«Хуже чувствует руку, плохо ходит»: жена Романа Попова раскрыла его состояние после рецидива рака мозга
© Starface.ru
Жена актера Романа Попова рассказала о его состоянии после новостей о рецидиве рака мозга. По словам женщины, звезде «Полицейского с Рублевки» сейчас очень тяжело – он плохо видит, ему трудно ходить, а также левая сторона тела постепенно отнимается. Об этом она сообщила в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Юлия отметила, что о рецидиве стало известно после того, как у Романа случился приступ после съемок. Тогда актер надеялся, что это вовсе не рак, но на всякий случай прошел обследование. Оно подтвердило — злокачественное образование вернулось. Жена Попова пояснила, что, если несколько лет назад был всего один «очаг», то теперь их несколько.
По признанию Юлии, артист старается сохранять позитив – шутит, рассказывает истории. Но болезнь дает о себе знать.
«Иногда болит голова. Плюс у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, то это влияет на левую сторону. Потихонечку она отнимается. Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас», - поделилась Юлия.
Жена актера отметила, что коллеги Романа помогают им материально, однако денег все равно нужно много. Сейчас она выставила на продажу семейный дом, который они с мужем строили последние пять лет.
