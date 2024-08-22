Худруку Кубанского казачьего хора стало плохо в московском аэропорту
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В Москве госпитализировали художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. Ему стало плохо в аэропорту.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации источника, Захарченко жаловался на боль в области сердца. Он не хотел ехать в больницу и несколько раз отказывался. В итоге бригада увезла его в медучреждение.
Источник сообщает, что композитор пройдет полный медосмотр. Это поможет выявить причину недуга.
Захарченко 86 лет. Он имеет многочисленные государственные и региональные награды.
Ранее сообщалось, что старший внук политика Геннадия Зюганова попал в ДТП в Одинцовском городском округе. Происшествие случилось 20 августа недалеко от кафе. Леонида Зюганова госпитализировали.
Известно, что у 36-летнего внука политика был вывих плечевого сустава. Его состояние не вызывает опасений.