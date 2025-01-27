«Стало плохо, начала задыхаться»: актриса Лариса Лужина перенесла сердечный приступ

Народная артистка России Лариса Лужина рассказала, как перенесла сердечный приступ. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ 85-летняя актриса призналась, что ей стало плохо после звонка мошенников.

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» рассказала, что однажды ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником «Википедии». Мошенница утверждала, что энциклопедия якобы хочет обновить информацию о ней в Сети, а потом выслала на номер четырехзначный код. Лариса Лужина поверила девушке и сделала все, как она просила.

«Я искренне в это поверила, стала говорить то, что меня попросили. Говорят: мы сейчас вышлем номер, чтобы показать вам, переведем ваш текст. Я ничего не поняла, называю какой-то четырехзначный номер», — поделилась актриса.

Лариса Лужина заподозрила обман и связалась с внуком-айтишником. Как оказалось, мошенники взломали личный кабинет знаменитости на «Госуслугах», завладев всеми ее документами. Несмотря на то, что проблема была решена, артистка не смогла совладать с эмоциями и даже пережила сердечный приступ.

«Он сказал, что сейчас поедем в МФЦ, потому что взломали твой кабинет. Они зашли туда, забрали все мои документы, но мы быстро поехали в МФЦ и нас тут же заблокировали. Этот стресс, вероятно, на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться. Я бросилась в больницу, перед самым Новым годом меня выписали. Думала, что на три дня попаду, а оказалось, что на полмесяца», — рассказала Лариса Лужина.

Ранее мы писали о том, что попавшая в больницу Лариса Лужина раскрыла свой диагноз.