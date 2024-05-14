passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 мая 2024, 18:03
1 мин.

Худрук Театра Моссовета рассказал об увольнении Домогарова после 30 лет работы

Худрук Театра Моссовета пока не подписывал заявление об увольнении Домогарова.
Худрук Театра Моссовета рассказал об увольнении Домогарова после 30 лет работы

© Starface.ru

Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию об увольнении актера Александра Домогарова. Его слова приводит издание «Известия».

«Три года муссируется этот вопрос, и меня три года об этом спрашивают. Я слышал, что Александр Домогаров написал заявление, но пока его не видел. Выясним, поймем правда или неправда», - поделился Марчелли.

Худрук отметил, что в настоящий момент единственным известным фактом является то, что заявление Домогаров действительно написал.

Марчелли подчеркнул, что пока заявление не подписывал, однако контракт могут расторгнуть. Худрук добавил, что в театре намерены побеседовать об этом с артистом и найти решение вопроса.

Ранее стало известно, что Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Уточняется, что работать в театре актер будет еще две недели. Последним днем в стенах учреждения для него станет 28 мая.