Худрук Театра Моссовета рассказал об увольнении Домогарова после 30 лет работы

Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию об увольнении актера Александра Домогарова. Его слова приводит издание «Известия».

«Три года муссируется этот вопрос, и меня три года об этом спрашивают. Я слышал, что Александр Домогаров написал заявление, но пока его не видел. Выясним, поймем правда или неправда», - поделился Марчелли.

Худрук отметил, что в настоящий момент единственным известным фактом является то, что заявление Домогаров действительно написал.

Марчелли подчеркнул, что пока заявление не подписывал, однако контракт могут расторгнуть. Худрук добавил, что в театре намерены побеседовать об этом с артистом и найти решение вопроса.

Ранее стало известно, что Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Уточняется, что работать в театре актер будет еще две недели. Последним днем в стенах учреждения для него станет 28 мая.