Актер Александр Домогаров ушел из Театра им. Моссовета после 30-летней службы

Актер Александр Домогаров покинул Театр им. Моссовета. О поданном заявлении на увольнение стало известно сайту mk.ru.

По данным источника, Домогаров решил уйти из культурного учреждения, которому отдал 30 лет жизни. 14 мая он официально подал документы на увольнение по собственному желанию.

Согласно информации СМИ, работать в театре Александр будет еще две недели. Последним днем там для него станет 28 мая. При этом директор артиста отметила, что лично в эти дни он в стенах учреждения не появится. Его трудовую книжку заберет адвокат.

Напомним, что слухи о желании Домогарова покинуть Театр им. Моссовета ходили давно. Актер и сам не скрывал, что не согласен с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева. Александр заявлял, что нынешние представители учреждения губят все то, что строилось годами.

Ранее Александр Домогаров обратился с жалобой в прокуратуру после фейковых новостей о болезни. СМИ дали ложную информацию о проблемах с позвоночником у артиста.