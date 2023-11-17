Худрук Мариинского театра Гергиев не исключил, что возглавит Большой театр

Генеральный директор и дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что в скором времени возглавит Государственный академический Большой театр России. Он не стал опровергать слухи, но и не подтвердил назначение на новую должность.

«Поживём — увидим», — сказал дирижер изданию Life.ru.

Валерий Гергиев занимает пост руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Ранее в СМИ появилась информация, что 17 ноября он будет назначен на должность главы Большого театра.

Действующий глава театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом в прошлом году его полномочия были продлены на пять лет.

Ранее мы писали, что Большой театр является национальным достоянием России. Про его историю снимают фильмы и складывают легенды. Вот почему оперные певцы, танцовщики стремятся пройти суровый отбор и закрепиться в штате сотрудников главного театра страны.