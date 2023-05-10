Оперный певец рассказал о конкуренции в Большом театре и заявил об «осведомителях руководства»

Большой театр является национальным достоянием России. Про его историю снимают фильмы и складывают легенды. Вот почему оперные певцы, танцовщики стремятся пройти суровый отбор и закрепиться в штате сотрудников главного театра страны. При этом в Сети нередко обсуждают накал страстей в данной организации. После того, как Сергея Филина облили кислотой, прошло немало времени, однако инцидент по-прежнему на слуху. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» оперный певец Большого театра рассказал, какой на самом деле является обстановка внутри коллектива артистов.

Наш герой не стал отрицать: в главном театре страны страсти, безусловно, есть. Среди коллег присутствуют «жалкие разговоры», «мышиная возня». При этом оперный певец отметил, что он старается не вникать в ситуацию и не являться участником конфликтов.

«Конечно, они есть, страсти эти. Но, чтобы хорошо себя чувствовать, надо постараться абстрагироваться от всего этого: от мышиной и человеческой возни, от этих жалких разговоров. Я не вникаю», — высказался артист.

Обсудило издание «Страсти» с героем и козни, которые устраивают друг другу певцы оперы Большого театра. По словам артиста, о каком-то физическом вреде говорить не проходится, а вот подставы — это распространенное явление в организации.

«Бывают такие моменты, когда есть определенные люди, являющиеся осведомителями для руководства. Кто, что, где сделал», — резюмировал герой.

Полное интервью оперного певца о работе в Большом театре читайте здесь.