Художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании Юрия Соломина, об этом сообщает mk.ru.

11 января стало известно о смерти актера Юрия Соломина. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет из-за почечной недостаточности. Друзья артиста скорбят и вспоминают о его доброте и преданности профессии.

Никас Сафронов, который близко общался с семьей Соломина рассказал, что последней волей артиста было то, чтобы его похоронили рядом с женой.

«Со своей женой он познакомился еще в театральном училище и прожил с ней всю жизнь. Они была с ним единым целым. Когда ее не стало, как будто какая-то его часть умерла вместе с ней… Для Юры это был страшный удар, конечно», — вспомнил художник.

Родственники Соломина в итоге исполнили волю артиста и похоронили его рядом с супругой. По словам Сафронова, Соломин был однолюбом и мечтал встретить ту самую любовь всей жизни.

«Помню, он рассказывал, что еще в детстве решил, что влюбится только раз и навсегда. Так и случилось», — рассказал он.

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