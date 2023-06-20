Художник Никас Сафронов рассказал, как после 9-летней разлуки прошла его встреча с сыном-итальянцем

Художник Никас Сафронов рассказал о напряженных отношениях с 31-летним сыном Стефано, который живет в Лондоне.

Об этом сообщает Газета.Ru.

Сафронов сообщил, что после развода с женой, его отношения с сыном ухудшились. Он также пояснил, что увиделся со Стефано только через 9 лет после расставания со своей бывшей супругой Франчески Вендрамин. При этом встреча прошла холодно, и сын держал дистанцию.

Художник рассказал об изменениях в характере сына. Будучи открытым ребенком в детстве, в условиях другой ментальности он вырос сдержанным.

«Формальным стал, понимаете? Теряется. Они живут по-другому. Это не наше», — поделился Никас.

Напомним, Стефано Сафронов родился в Италии в 1992 году. Он владеет несколькими языками, среди которых итальянский, французский, японский, китайский и английский. В настоящий момент Стефано изучает русский.

Ранее мы писали, что Никас Сафронов не готов жениться на своей новой возлюбленной, поскольку опасается скорого развода и раздела имущества.