«Глупость»: почему Никас Сафронов отказался идти в ЗАГС с любимой девушкой

Знаменитый художник Никас Сафронов отказался идти со своей девушкой в ЗАГС и назвал причины такого поступка. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

По слухам, Сафронов собирался сделать предложение своей любимой девушке. А свадьба должна была состояться в начале июля в Москве, после которой молодожены поехали бы в путешествие по Европе. Но слухи оказались только слухами.

«Все разговоры о моей грядущей свадьбе – глупость. За последние лет десять я никому не делал предложение. Все те, на ком я хотел жениться, уже умерли», – со смехом сказал художник.

Но Никас подтвердил, что у него есть девушка. Однако сейчас она не претендует на статус его жены. По словам Сафронова, брак для него является чем-то неразумным. Художник задается вопросом, зачем жениться, чтобы через пять лет громко разводиться и делить имущество.

Художник уточнил, что был женат два раза и ни к чему хорошему это не привело. Он подчеркнул, что художник женат на искусстве: и ему этого достаточно. У него большая семья: дети, братья, сестра… Зачем ему еще и жена?

Кроме того, звезда рассказал и о наследии. Он признался, что хочет завещать свою квартиру городу, чтобы после его смерти там открыли музей.

«А супруга может не согласиться с моим желанием – и оставит все себе. Так что тема брака для меня закрыта», – заключил Никас.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов 8 лет принимает лекарство, чтобы не умереть.