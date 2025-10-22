Никас Сафронов заявил, что подарил Гарику Харламову еще один матрас для жены. Об этом стало известно «Страстям».

Художник Никас Сафронов посетил премьеру фильма «Паромщик» в «Октябре». Журналисты припомнили ему забавную историю, которую когда-то рассказал Гарик Харламов. По словам юмориста, однажды художник на полном серьезе подарил ему матрас.

Как заявил сам Сафронов, история с матрасами не закончилась. Недавно Харламов попросил еще один. Журналисты предположили, что новый матрас он мог попросить для супруги Екатерины Ковальчук.

«Он еще один попросил матрас. Один матрас хорошо, а два — лучше! Я люблю Харламова, он мой хороший приятель. Это один из самых талантливых артистов своего жанра. Когда я смотрю Comedy Club, смотрю только его», — заявил Сафронов.