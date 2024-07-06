«Хрусталев и навоз»: Екатерина Варнава рассказала о своих бывших возлюбленных

Юмористка Екатерина Варнава пережила болезненный разрыв с мужем, режиссером Александром Молочниковым. Их брак продлился всего два месяца и распался в 2022 году, однако экс-звезда Comedy Woman до сих пор не может произносить имя бывшего возлюбленного.

Варнава в ходе своего YouTube-шоу «Секретик» беседовала с коллегой по сцене, актрисой Марией Кравченко. Девушки обсуждали бывших мужчин и пришли к выводу, что в разные периоды времени у них были отношения с одним и тем же человеком.

«У меня из известных мужчин были только Хрусталев и навоз», — заявила Варнава, не озвучив имя Александра Молочникова.

При этом Кравченко поспешила отметить, что с комиком Александром Хрусталевым она в отношениях не была.

«Это не Хрусталев! Это важно! Это удар по моей психике», — сразу уточнила Кравченко.

В итоге имя мужчины актрисы так и не раскрыли, отметив только, что он неизвестен широкой публике.

Напомним, в 2012 году у Варнавы начался роман с Хрусталевым, но в 2014 году пара распалась. Затем юмористка состояла в отношениях с хореографом Константином Мякиньковым. В 2019 году она встретила Молочникова, за которого вышла замуж несмотря на то, что он моложе на семь лет.

Ранее продюсер и шомен Сергей Дворцов поделился мнением об осудившей СВО Екатерине Варнаве. По его словам, отъезд артистки из России негативно отразился на ее заработках. В частности, знаменитость лишилась работы на отечественном ТВ.