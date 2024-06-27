«Заработки упали»: продюсер высказался о критиковавшей СВО Екатерине Варнаве

Продюсер и шомен Сергей Дворцов поделился мнением об осудившей СВО актрисе и телеведущей Екатерине Варнаве. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался шоумен, отъезд артистки из России негативно отразился на ее заработках. В частности, знаменитость лишилась работы на отечественном ТВ.

«Заработки сейчас у Варнавы значительно упали, раза в три, а то ли в четыре. Здесь она имела все и даже больше: славу, богатых ухажеров, проплачивали все ей до копейки, и какие-то проекты. Сейчас там, где она находится, она вынуждена сама зарабатывать своими силами и ни на кого не надеясь, соответственно это копейки по сравнению с тем, что она имела в РФ. Как ведущая мероприятий она никакая. Не умеет, я считаю, с публикой работать от слова со всем. Получится ли вернуться снова на ТВ — это 40%, потому что все ее высказывания, конечно, зачлись, и ряд поклонников ее и друзей точат на нее зуб», — высказался продюсер.

Ранее Екатерина Варнава рассказала о браке с Александром Молочниковым.

Также Варнава призналась, что продала квартиру в Москве.