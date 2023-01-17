Хруста безе не будет: Ивлев раскрыл всю правду об отношениях с Агзамовым и назвал его «сладким»

Пару лет назад на телеканале «Пятница!» стартовало новое кулинарное шоу «Битва шефов», в котором Константин Ивлев и Ренат Агзамов сражались за звание лучшего шеф-повара страны. Программа имеет 2 сезона и неплохие рейтинги, однако не так давно появились слухи, что руководство канала больше не планирует продолжать проект. И в Сети тут же стали обсуждать конфликт, произошедший между двумя ведущими.

Ивлев и Агзамов никогда не комментировали свое истинное отношение друг к другу, а в шоу показывали жесткое соперничество. В YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» Константин впервые раскрыл всю правду о конфликте с Ренатом и рассказал, что на самом деле между ними произошло.

По словам самого известного шефа страны, говоря о них, стоит учитывать, что Агзамов в первую очередь именно кондитер, а не повар. И это принципиальная разница.

«Это особая каста. Очень много знаменитых шефов, а известных кондитеров можно по пальцам пересчитать. Ренат очень интересный парень, отличный. Я скажу так: на программе «Битва шефов» мы изначально задали тон стеба, потому что на кухне безумно интересно и весело работать. И наш багаж, который мы набрали, дает возможность знания большого количества страшных и нестрашных слов. Мы просто стебемся», - признался Константин.

Телеведущий подчеркнул, что у них возникают конфликты, но незначительные. А серьезно ругаться им незачем по одной простой причине – им нечего делить, так как они оба профессионалы в своей области.

Константин Ивлев признался, что считает Рената Агзамова гением в кондитерском деле и в России ему нет равных. Также шеф рассказал, что ласково называет своего соведущего «сладким». «Обожаю этого сладкого», - заключил Ивлев.

Так что ни хруста безе, ни стекла ждать не стоит. А о продолжении шоу «Битва шефов» пока нет никакой информации. Да и сам Ивлев, отвечая на вопросы аудитории, тактично ушел от этой темы.

Ранее Константин Ивлев впервые показал своего третьего ребенка.