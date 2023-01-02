Константин Ивлев впервые показал своего третьего ребенка

Знаменитый актер и телевизионный шеф-повар Константин Ивлев решил порадовать своих подписчиков фотографиями своего третьего ребёнка.

В микроблоге появилась фотосессия девятимесячной Ники, лежащей рядом со своей мамой.

Новая жена Константина, тридцатилетняя модель Валерия Куденкова, позируют под наряженной ёлкой вероятно, символизируя долгожданные подарки.

Серия изображений сопровождается подписью: «смайликов на личике ни у кого больше не будет». Всего детей у Константина трое. Старший – Матвей Константинович уже пошёл по стопам звёздного отца и в свои двадцать два года вовсю готовит блюда в лучших российских ресторанах.

Другому ребёнку кулинара скоро исполнится 10. Девочка Мария была названа в честь мамы, которая, после 23 лет совместной жизни моментально бросила звездного супруга, узнав о любовных похождениях на стороне.

Насколько счастлива окажется девятимесячная малышка покажет время, однако, конечно, все зависит от сознательности молодых родителей и их к ней отношения.