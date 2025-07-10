«Хрупким плечам надежную опору»: юмористка Надежда Сысоева отметила 42-летие чувственной фотосессией

Сегодня, 10 июля, свой 42-й день рождения отмечает комедийная актриса Надежда Сысоева. Звезда «Comedy Woman» опубликовала в своей соцсети новую чувственную черно-белую фотографию. Снял юмористку фотограф Дмитрий Лямин.

Подписчиков, однако, заинтриговала загадочная подпись к кадрам, оставленная знаменитостью: «Хочу пожелать этим хрупким плечам надежную опору».

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни восхитились стройностью Надежды, другие, наоборот, критикуют ее излишнюю худобу. Впрочем, сама юмористка уже давно не обращает внимание на хейтеров.

Также в своем блоге актриса поделилась с подписчиками тем, с чего началось ее утро именинницы. С посещения храма:

«Мое утро начинается с поздравления мамочки. Я иду в храм на службу».

Ранее мы писали о том, как юмористка Надежда Сысоева прокомментировала слухи о романе с комиком Тимуром Батрутдиновым. Поклонники считают, что они подходят друг другу и были бы хорошей парой. Звезда «Comedy Woman» рассказала, что ее связывает с коллегой.