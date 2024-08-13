Хромченко раскрыла секрет своей стройности: вот в чем причина

Телеведущая Эвелина Хромченко всегда отличалась стройной фигурой. 53-летняя знаменитость решила раскрыть подписчикам в социальных сетях секрет идеального веса. На самом деле, все просто — модный эксперт полностью исключила из своего рациона вредные продукты.

В рационе журналистки нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, жирных соусов, молочных и жареных продуктов. Для жарки Хромченко использует только минимальное количество оливкового масла. Помимо этого, телеведущая не ест консервы, торты, жирные пирожные.

«Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво любую газировку — только воду с газом в редких случаях», — рассказала она в социальных сетях.

Хромченко повезло, что она не любит все вредные продукты. Ей приходится ограничивать себя только в хлебе. В рационе звезды — овощные салаты без заправок, нежирное мясо, соусы и несочные фрукты.

Для поддержания здоровья бессменный обвинитель «Модного приговора» следит за здоровьем, принимает витамины и микроэлементы. Регулярно Хромченко посещает врачей, делает массажи, старается ходить пешком и пользуется услугами домработницы.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему Эвелина Хромченко не заняла его место в проекте