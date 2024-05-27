Хромающая певица Марина Хлебникова скрывалась от журналистов на концерте. Об этом сообщает mk.ru.

Марина Хлебникова — редкий гость на светских мероприятиях и концертах. Накануне певицу заметили на сборном концерте звезд 90-х в Москве. Журналисты решили пообщаться с Хлебниковой на красной дорожке, однако она решила хранить молчание и только раздавала советы о том, как ее стоит фотографировать.

«Только не сверху снимайте: сверху будет хуже», — заявляла она.

Сразу после этого певица направилась в гримерку, откуда вышла на сцену. Зрители заметили, что Хлебникова прихрамывает на одну ногу. В звездной тусовке ходят слухи, что певица не восстановилась после пожара, который произошел в 2021 году.

После мероприятия журналисты вновь решили поймать звезду чтобы взять комментарии о состоянии здоровья, однако путь им преградили помощники Хлебниковой. Несмотря на то, что представители прессы задавали вопросы, певица молчала, а потом и вовсе, отвернулась от журналистов.

Ранее мы писали о том, что певица Марина Хлебникова может потерять голос и стать немой.