Хромая и под обезболивающим: пережившую ДТП Ладу Дэнс вынесли на сцену ради выступления

Певица Лада Дэнс в очередной раз удивила своих фанатов — она выступила переде ними на сцене, несмотря на крайне неоднозначное физическое состояние после автомобильной аварии. Исполнительница по-прежнему хромает и с трудом передвигается без посторонней помощи, передает Life.ru.

Концерт с участием звезды состоялся в Нижнем Новгороде по случаю 802-летия со дня основания города. Это первое выступление Дэнс после аварии, которая произошла 5 августа в Подмосковье.

О последствиях серьезного ДТП напоминало состояние артистки. Перед широкой публикой она предстала в крайне неоднозначном виде. Чтобы подняться на сцену, Дэнс воспользовалась услугами помощников. Артистка по-прежнему с трудом ходит: во время выступления она практически не передвигалась, но если и делала это, то хромая.

По данным СМИ, выход исполнительницы на сцену контролировал медицинский персонал. Перед выступлением ей вкололи обезболивающий препарат, рассчитанный на программу. Команда Дэнс, по утверждениям, была против участия звезды в концерте. Однако она не смогла подвести фанатов и якобы рвалась на сцену.

Еще не так давно телеведущий Андрей Малахов побывал у госпитализированной артистки в больнице и показал, как она выглядит после автомобильной аварии. Поклонникам Дэнс сразу бросился в глаза измученный вид звездной пациентки. Опухшая и искалеченная певица оказалась буквально прикована к больничной койке. Фанаты обеспокоились состоянием исполнительницы и пожелали ей скорейшего выздоровления.