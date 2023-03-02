«Хозяин достаточно скромный»: Александр Серов ответил, почему выгнал дочь с зятем из дома

Знаменитый певец Александр Серов принял участие в популярном шоу, где рассказал о личной жизни и отношениях с семьей дочери Мишель. Ранее в прессе нередко писали о том, что звезда поссорился со своей наследницей и даже якобы выгнал ее с мужем и детьми из дома. Кумир миллионов женщин решил прояснить ситуацию.

Исполнитель стал гостем Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей мужчина рассказал всю правду о семье. Блондинка припомнила Александру скандал, связанный с Мишель.

Напомним, что девушка с мужем и детьми переехала в дом отца. Но в какой-то момент артист решил, что наследнице пора найти себе собственное жилье. Наследница была обижена и пожаловалась на произошедшее подписчикам в соцсетях. Серов уточнил, что не выгонял дочь, а просто попросил съехать.

Несмотря на выяснение отношений, дочь Мишель тоже пришла на программу и высказала свою точку зрения. Александр еще раз сказал, что это была просьба, и он дал время на отъезд – три дня.

Также исполнитель высказался о своем зяте. Многим пользователям Сети показалось, что своими словами он задел супруга дочери.

«Хозяин он, скажем так, достаточно скромный», — отметил Серов.

Ранее мы писали о том, как Александр Серов поделился подробностями личной жизни. 71-летний артист заявил о том, что состоит в отношениях с женщиной, от которой «потерял голову». Звезда признался, что очень счастлив. По словам легендарного музыканта, благодаря этим отношениям к нему вернулась жизнь. Избранница буквально вытянула мужчину из депрессии, в которой он находился долгое время.