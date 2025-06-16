«Хожу в маске»: почему Сергей Соседов вынужден скрываться от публики в метро

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему скрывается от поклонников в публичном пространстве. В эфире программы «Антонимы» на YouTube журналист признался: он вынужден носить маску, поскольку его узнают в метро.

По словам Сергея Соседова, он старается меньше сталкиваться с поклонниками в общественном транспорте. Телеведущий раскрыл: дошло даже до того, что люди узнают его не только по лицу, но и по голосу и жестам.

«Я сейчас в метро хожу в маске, чтобы меня не узнавали. Хотя один раз женщина узнала меня… по жестам рук, я-то был в маске. То есть узнают по спине, по голосу, по рукам. Вот что! Даже не по лицу…» — заявил Сергей Соседов.

При этом, несмотря на все неудобства при использовании общественного транспорта, критик все же не намерен менять его на личный автомобиль.

Ранее Сергей Соседов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Журналист пожаловался, что у него низкое артериальное давление, которое вызывает сильную слабость. Однако, по его словам, решение проблемы найти невозможно: «Врачи говорят, что ничего сделать нельзя».