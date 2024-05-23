«Хотят запугать, остановить нас»: Яна Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны Украины

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что стала получать угрозы со стороны Украины. Сначала неизвестные написали ей с фейкового аккаунта и хотели «развести на деньги», а затем попытались запугать.

«Такие угрозы я получила сегодня в свой адрес от украинских националистов. Прислали мне, прикрываясь чужой личностью», - написала актриса в своем Telegram-канале, приложив к посту скрины переписки.

Как подчеркнула звезда фильма «Про Красную шапочку», она делает всё необходимое для того, чтобы победить несправедливость, неравенство, а также ненависть.

«Хотят запугать, остановить нас. Остановить в чём? Прекратить поддерживать свою Родину, свою страну, своего президента? Перестать поддерживать русских людей?» - задалась вопросом Поплавская.

Актриса отметила, что если бы по-человечески была неправа, то давно бы «затихла» и «легла на дно». Она подчеркнула, что не боится людей, которые ей угрожают, и не собирается прятать голову, как испугавшиеся шоумены.

«Так что я вас не боюсь. А вот вы меня точно боитесь!», — отметила Поплавская.

Актриса призвала правоохранителей обратить внимание на угрозы, поступившие в её адрес. Неизвестные пообещали «найти её в любой точке мира», а также заверили, что она «больше не увидит своего сына».

Ранее Яна Поплавская обвинила популярных российских бардов Сергея и Татьяну Никитиных, исполнивших хит «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит», в перечислении гонораров на помощь ВСУ.