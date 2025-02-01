«Хотят испортить мне лицо»: адвокат семьи Яниса Тиммы заявила об угрозах в свой адрес

Представляющая семью бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы адвокат рассказала об угрозах в свой адрес. В своем Telegram-канале Екатерина Гордон опубликовала переписку с мошенниками, вымогающими у нее деньги.

По словам юриста, ей начали писать злоумышленники с целью «укротить ее рвение», угрожая «испортить лицо» и оказать «силовое воздействие». Кроме того, мошенники попытались «развести» Екатерину Гордон на 3 тыс. долларов.

«Пример угрозы в мой адрес и попытки развести на деньги. Мне пишут, что хотят испортить мне лицо… но готовы продать информацию о том… кто именно. Работа правозащитника в России и благотворителя, который выступает в защиту детей независимо от национальности», — заявила Екатерина Гордон.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне». Родные и друзья спортсмена не верят в то, что он мог наложить на себя руки. Сообщалось, что баскетболист собирался сделать себе российское гражданство и был полон планов на будущее. Многие обвинили в случившемся Анну Седокову, с которой Янис Тимма развелся незадолго до трагедии.

Недавно Екатерина Гордон сообщила, что расследование смерти спортсмена все еще не завершено. Адвокат отметила, что по данному делу проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, правоохранителям предстоит изучить содержимое телефона Яниса Тиммы.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Гордон заметила новую странность в смерти Яниса Тиммы. Юрист заявила, что бывший муж Анны Седоковой оказался «на дне жизни без копейки».