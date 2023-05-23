«Хотя бы появилась попа»: 58-летняя Алена Апина легла под нож хирурга ради фигуры «гитары»

В последнее время все больше знаменитостей следуют примеру Филиппа Киркорова и открыто рассказывают об изменениях внешности. Звезды делятся подробностями пластических операций и даже раскрывают их стоимость. 58-летняя певица Алена Апина тоже решила не молчать о своих методах борьбы со старением и призналась, что ложилась под нож хирурга ради исполнения мечты.

По словам артистки, у нее всю жизнь была фигура «березки»: узкие плечи, бедра, не ярко выраженная талия. А вот ей всегда хотелось более округлые формы. Именно поэтому в какой-то момент она отправилась к специалисту и исполнила свой каприз.

«Я хотела «гитарку». Я думаю, что после 50 имею право позволить себе любой каприз. Я позволила, сделала себе «гитару», - поделилась звезда 90-х с Пятым каналом.

Апина рассказала, что результат превзошел все ее ожидания. После операции у нее совершенно изменилась фигура, и она не могла собой налюбоваться. Особенно ей понравилось, что у нее стали большими ягодицы.

«У меня хотя бы теперь появилась попа. У меня никогда ее не было, а теперь появилась. И я, в общем, хожу и кручу в разные стороны», - заявила певица.

Однако кроме пластических операций, Алена также поддерживает молодость при помощи различных косметологических процедур. Она уверена, что современной женщине, чтобы выглядеть хорошо в возрасте, новые технологии просто необходимы. Лично она делает различные массажи, инъекций и пробует все, что предлагает бьюти-индустрия.

Ранее Алену Апину раскритиковали за откровенный наряд на светском мероприятии.