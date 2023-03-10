«Хотите?»: обнищавший в США Милохин решил зарабатывать на продаже белья со своими изображениями
Оставшийся без денег в США Даня Милохин решил продавать постельное белье.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Уже не первую неделю Даня Милохин рассказывает на каждом шагу о том, что ничего не зарабатывает за границей. После скандала с Первым каналом блогер оказался в бедственном положении – от него отвернулась часть поклонников, ушли рекламодатели. Теперь молодой артист вынужден жить у друзей и существовать на последние оставшиеся деньги от былой славы.
За пару месяцев жизни в США Милохин потратил все свои сбережения, а накопить новых не может, так как у него нет работы. Если сложить все остатки на его банковских счетах, то в общей сложности у тиктокера осталось 400 тысяч рублей. Чтобы привлечь назад клиентов, Даня даже снизил в три раза ценник на свои выступления и убрал из райдера почти все требования. Но и это не особо ему помогает. Поэтому артист решил обратиться к своим оставшимся поклонникам. Он подготовил для них свой новый мерч, а именно постельное белье со своими изображениями в анимационном стиле. «Хотите такое?» - с надеждой спросил Даня у своих подписчиков, но пока неясно, сколько желающих появилось на покупку.
Постельное белье с Даней Милохиным
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В Сети уже во всю обсуждают безвыходное положение Милохина. В пабликах пользователи разделились на два лагеря: одни считают постельное белье от блогера - «дном», а другие поддерживают задумку артиста. «Не люблю его от слова совсем, но постельное улетное», «Ну а что, есть и более кринжовое», «Будто он сам эту «гениальную» идею придумал, а не его менеджеры», «Фу, боже», - писали люди в Интернете.
К слову, о бедственном положении Дани уже высказывались члены его семьи. Приемный отец артиста заявлял, что у Милохина есть руки и ноги, поэтому он найдет выход из ситуации, а его родной брат рассказал, что переживает за него. По словам молодого человека, он сейчас на каждом шагу слышит, что известный блогер стал бедняком. При этом он не понимает, как с его родственником подобное могло случиться, ведь он общался и сотрудничал со звездами, зарабатывал миллионы.
Илья Милохин также признался, что предлагал брату встать в очередь на жилье для детдомовцев, но он по какой-то причине не захотел. По всей видимости, Даня не подозревал, что сможет в один момент остаться без ничего, поэтому даже не позаботился о том, чтобы купить недвижимость.