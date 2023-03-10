«Хотите?»: обнищавший в США Милохин решил зарабатывать на продаже белья со своими изображениями

В Сети уже во всю обсуждают безвыходное положение Милохина. В пабликах пользователи разделились на два лагеря: одни считают постельное белье от блогера - «дном», а другие поддерживают задумку артиста. «Не люблю его от слова совсем, но постельное улетное», «Ну а что, есть и более кринжовое», «Будто он сам эту «гениальную» идею придумал, а не его менеджеры», «Фу, боже», - писали люди в Интернете.

К слову, о бедственном положении Дани уже высказывались члены его семьи. Приемный отец артиста заявлял, что у Милохина есть руки и ноги, поэтому он найдет выход из ситуации, а его родной брат рассказал, что переживает за него. По словам молодого человека, он сейчас на каждом шагу слышит, что известный блогер стал бедняком. При этом он не понимает, как с его родственником подобное могло случиться, ведь он общался и сотрудничал со звездами, зарабатывал миллионы.

Илья Милохин также признался, что предлагал брату встать в очередь на жилье для детдомовцев, но он по какой-то причине не захотел. По всей видимости, Даня не подозревал, что сможет в один момент остаться без ничего, поэтому даже не позаботился о том, чтобы купить недвижимость.