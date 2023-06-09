«Хотим для нее реального срока»: семья Баталовых обжаловала условный срок Дрожжиной

В мае этого года завершилось многолетнее разбирательство по делу о хищении наследства актера Алексея Баталова. Артистка Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин были признаны виновными и получили свое наказание. Так, правозащитнику дали реальный срок в колонии сроком на пять лет, а его супруге – условный. Неудовлетворенными решением суда оказались обе стороны, поэтому пересмотр был лишь вопросом времени.

Сегодня стало известно, что семья Баталовых – вдова и дочь актера – подали апелляционную жалобу на приговор Дрожжиной. Об этом их адвокат рассказал РЕН ТВ.

«Хотим для нее реального срока», - прокомментировал Сергей Лукин.

Кроме того, сторону обвинения не устроил приговор и Цивина. Родные почившего актера собираются требовать, чтобы ему увеличили срок еще на один год.

Напомним, что ужесточения наказания Натальи Георгиевны вдова Баталова хочет добиться из-за вопроса безопасности. По ее словам, дочь Алексея Владимировича Мария боится Дрожжиной и ожидает, что та будет мстить и за себя, и за мужа, с которым сейчас, к слову, отказывается общается. Многие заметили также, что актриса сняла обручальное кольцо после того, как Цивина отправили в колонию.

Стоит сказать, что все разбирательства начались еще в 2019 году. Вдова Гитара Леонтенко заявила, что супруги втерлись к ней в доверие и отобрали все, что осталось от ее мужа – недвижимость и банковские счета. Однако сами Цивин и Дрожжина свою вину до сих пор не признают. По их словам, они лишь помогали семье Баталова и не продумывали никакие мошеннические схемы.

Ранее стало известно, что судебные заседания серьезно подкосили здоровье Натальи Георгиевны. Ей даже не могли зачитать приговор, так как ей постоянно становилось плохо.