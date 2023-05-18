Исхудавшую актрису Дрожжину доставили в суд на перевозке лежачих и малоподвижных

Актрису Наталию Дрожжину 18 мая доставили в суд на очередное заседание. В прошлый раз приговор не был вынесен: 74-летней артистке стало плохо, ей вызвали скорую.

На эксклюзивном видео, опубликованном Пятым каналом, запечатлено, как Дрожжина подъезжает к зданию суда на машине с надписью «Перевозка лежачих и малоподвижных». Врач помог ей выйти из машины. Актрису вели в здание под руки.

Заметно, что Дрожжина сильно похудела. Она была одета во все черное.

Напомним, против Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина расследуется дело о хищении наследства актера Алексея Баталова. Судебные тяжбы длятся несколько лет. За это время Дрожжина перенесла инсульт.

Известно, что гособвинение запросило для актрисы и ее мужа реальные сроки. Дрожжину требуют посадить на 6 лет со штрафом 200 тыс. рублей, Цивина – на 7 со штрафом 400 тыс. Окончательный приговор должны вынести 26 мая.