Хотелось процитировать Алсу: Татьяна Бакальчук раскрыла причины развода с мужем

Татьяна Бакальчук призналась, что брак с мужем распался еще до сделки по бизнесу. Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

30 июля стало известно, что Татьяна Бакальчук подала заявление на развод с супругом. Несмотря на это, мужчина продолжает утверждать, что жену обманным путем пытаются увести из семьи из-за объединения маркетплейса и компании Russ.

Впрочем, сама Бакальчук утверждает — брак дал трещину еще до сделки по бизнесу.

«Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года», — рассказала она.

Более того, Владислав Бакальчук был в курсе структурных изменений в бизнесе, который принадлежит ему лишь на 1%. Ранее он утверждал, что при объединении компаний никто не поставил его в известность.

«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — „врет“. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», — заявила бизнесвумен.

Бакальчук добавила, что дети после развода останутся с ней. При этом она не намерена ограничивать их в общении с отцом.

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