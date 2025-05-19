«Хотелось постелить соломку»: Вера Брежнева после развода с Меладзе высказалась об ошибках в браке

Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева заявила, что отношения должны строиться на эмоциональной близости людей. Певица выразила уверенность, что это основа любого брака.

«И вот когда на основе этой эмоциональной близости уже возникают зачатки доверия, тогда получается совершенно другое качество отношений и, как следствие, брака», — разоткровенничалась Брежнева в YouTube-шоу Динары Сатжан.

Вера призналась, что в прошлом допустила ошибку, вступив в брак без эмоциональной близости. При этом она не стала уточнять, о каком избраннике говорит. В 2023 году Брежнева развелась с продюсером Константином Меладзе. В 2012 году она рассталась с первым мужем, бизнесменом Михаилом Киперманом.

«Понятно, об этом я говорю из опыта. Сейчас… Как можно о чем-то жалеть? Это мой путь, он сделал меня такой, какая я есть. Да, возможно, где-то хотелось постелить соломку, где-то не обидеть человека, не ранить. Но то, что вчера было — невозможно изменить», — заметила Брежнева.

При этом она выразила уверенность, что с бывшим мужем можно поддерживать отношения и даже плодотворно сотрудничать. Она заверила, что ей удалось выстроить такие отношения с экс-супругом.

«Но бывает такое, что нет желания общаться и не надо форсировать, надо просто поблагодарить и отпустить», —выразила уверенность Вера.

Ранее певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о своей бурной личной жизни. Артистка пошутила, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и рассмеялась.