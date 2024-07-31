«Хотелось поржать»: друг Градского вспомнил о насмешках Зеленского над украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский раньше не знал украинский язык и смеялся над ним. Об этом рассказал журналист и писатель, автор книг об Александре Градском Евгений Додолев, передает aif.ru.

Как признался Додолев, в 2012—2013 годах он неоднократно встречал Зеленского в коридорах телекомпании ВГТРК и обедал с ним.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, рассказывал анекдоты про рогулей», — поделился журналист.

Помимо этого, писатель уточнил, что нынешний украинский лидер мечтал запустить собственный проект на российском телевидении. Жителей Западной Украины будущий политик якобы презирал.

«Называл их антисемитами и говорил, что они кретины. Тогда он выглядел пророссийски настроенным, все время искрометно шутил, пытался за всех платить, был душой компании и «своим парнем», — резюмировал он.

Ранее Евгений Додолев назвал Верку Сердючку «дитем колбасы» и ответил на оскорбления.