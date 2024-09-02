«Хотелось, чтобы Макар постоянно был рядом»: Саша Трусова объяснила, почему спешно сыграла свадьбу

Фигуристка Алекандра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Спортсмены достаточно спешно сыграли свадьбу — спустя полгода после начала отношений. В беседе с Hello! Russia супруги раскрыли, в чем причина их решения.

По словам Трусовой, она не видит смысла в отношениях, если они не перетекают во что-нибудь серьезное. В данном случае Саша ждала предложения от Макара, поэтому ее не удивил поступок молодого человека.

«Пока Макар катался в Питере, он часто приезжал и оставался у меня. Это было самое сложное время. Отношения на расстоянии давались непросто. Знаете, многим нужно личное пространство. Мне — нет. Мне хотелось, чтобы Макар постоянно был рядом», — рассказала фигуристка.

Игнатов, в свою очередь, отметил, что перед женитьбой посоветовался с отцом. Тот поддержал решение сына и заявил, что желает ему только счастья.

Ранее Александра Трусова призналась, что с 16 лет мечтает стать многодетной мамой. Супруг поддержал ее этом, но призвал повременить из-за напряженного графика.