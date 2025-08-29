«Хотелось бы сохранить искру, чтобы не угаснуть»: Кипелов раскрыл проблемы со здоровьем в 67 лет

Певец Валерий Кипелов рассказал, как возраст сказывается на его выступлениях. Рок-музыканту уже 67 лет, и он признался — с каждым годом он сталкивается с проблемами, чаще всего связанными с голосом. Из-за них он даже отказывается от концертов в дальних регионах. Об этом артист рассказал Kp.ru.

По словам Кипелова, раньше он не видел проблем в том, чтобы выступать в городах, в которых разница по времени с Москвой несколько часов. Однако сейчас такие поездки сказываются на голосе певца.

«Возникают определенные проблемы — чаще всего с голосом. Особенно когда приезжаю в регионы, где разница во времени с Москвой около 4-6 часов. <…> Теперь надо делать определенные выводы. Иногда я даже отказываюсь от поездок в дальние регионы. Вот по этой причине», - поделился артист.

Валерий подчеркнул, что для него важно не потерять вкус к работе, выступлениям. Он хочет доносить до поклонников неподдельные эмоции. Поэтому и концерты случаются не так часто. По мнению Кипелова, они не должны превращаться в рутину.

«Хотелось бы сохранить такую искру, чтобы не угаснуть раньше времени», - отметил певец.

