«Хотелось бы осуществить»: Юлия Пересильд поделилась своими творческими планами

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд посетила традиционную Регату Radio Monte Carlo в Москве и рассказала о своих творческих планах. В беседе с NEWS.ru актриса заявила, что в сентябре планирует заняться развитием своего музыкального проекта «Мандрагора».

Недавно стало известно, что Юлия Пересильд создала свою группу «Мандрагора». В разговоре с журналистами артистка призналась, что у нее очень много творческих планов на осень, но прежде всего она хотела бы развивать свой музыкальный проект.

«У меня количество творческих планов огромное, они не заканчивались и летом тоже. На сегодняшний день главный, что называется, ориентир — это „Мандрагора“. <...> В первую очередь, конечно, запись альбома, ну и вообще наши планы — у нас их такое количество, что просто хотелось бы их успеть осуществить», — поделилась Юлия Пересильд.

Напомним, актриса создала музыкальный коллектив «Мандрагора» несколько месяцев назад и стала его солисткой. Также вместе с Юлией Пересильд в составе группы выступают ударник Станислав Опойченков, басист Семен Лепешкин, клавишник Александр Тевелев и гитарист Владимир Корниенко.

Юлия Пересильд объяснила, что название группы связано с волшебством и чудом. Это то, что коллектив хочет транслировать в своем творчестве. По словам знаменитости, они с музыкантами выступают в жанре поп-рок.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов рассказал, ждет ли запевшую Юлию Пересильд будущее в шоу-бизнесе.