«Сейчас поют все, кому не лень»: продюсер рассказал, ждет ли запевшую Пересильд будущее в шоу-бизнесе

Актриса Юлия Пересильд объявила о начале музыкальной карьеры. Звезда «Вызова» собрала собственную группу, в которой планирует выступать в качестве солистки. Портал «Страсти» решил узнать у продюсера Сергея Дворцова, сможет ли она добиться успеха в этой сфере и стоит ли ее бояться профессиональным певицам.

По мнению музыкального эксперта, в первую очередь Юлия именно актриса, причем довольно востребованная. Определить, какой она будет вокалисткой, сложно, но для звезд, которые уже давно выступают на сцене, она не конкурентка.

«Сейчас поют все, кому не лень, в том числе актеры театра и кино. Что касается именно Юлии, она безумно талантливая актриса, у нее большие гонорары за смену, она востребована. Но я не могу сказать, пойдет ли у нее карьера певицы или нет. Я думаю, никакой конкуренции она не составит, потому что ее амплуа — именно быть актрисой. Если ее узнают, как певицу, это тоже неплохо, но, повторюсь, для артистов шоу-бизнеса, она не конкурентка», - заявил Дворцов.

Продюсер предположил, что музыка может быть для Пересильд лишь хобби. Но если она все-таки решит развиваться в этом направлении, то ее ждут серьезные нагрузки.

«Я не исключу, что она хочет петь в рамках хобби. Данный опыт может быть для нее удачным, если она будет трудиться 24 на 7, и, если, конечно, ей не помешает карьера актрисы. Юлии нужно будет следить за временем. График будет, конечно, безутешный, вплоть до того, что она будет просто умолять дать часочек вздремнуть. Я желаю Юле удачи, терпения и успехов. Ну и, конечно, чтобы корону на голову не надевала, потому что это может пагубно сказаться именно на ней», - подметил продюсер Дворцов.

Ранее Юлия Пересильд показала маму на отдыхе в Турции.