«Хотели с нами провести время»: Ксения Новикова рассказала, как в Грузии группе «Блестящие» что-то подсыпали в еду

Певица Ксения Новикова рассказала, как на гастролях группе «Блестящие» что-то подмешали в еду. По словам исполнительницы, было состояние сонливости и головокружения.

Группа приехала для выступления в Грузию. Новикова говорит, что продюсер всегда проверяет заказчиков и этот концерт «был на уровне серьезных людей», а не корпоратив.

После выступления «Блестящих» на двух машинах повезли в отель, расположенный за городом.

«Приехали в отель, там накрыт стол. Мы садимся ужинать, официантка подходит к нам и говорит: "Девочки, не ешьте ничего, кроме хлеба и сыра, здесь все подмешано". Чуть-чуть поели, но вовремя остановились», - рассказала Новикова в интервью Лауре Джугелии.

Артистки сообщили обо всем директору – тот приказал им пойти в номер и закрыться.

«Такое было состояние, то ли сон, то ли что. Они хотели с нами провести время, чтобы мы с ними "развлеклись"», - заключила Новикова.

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