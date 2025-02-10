«Четыре года я была без сцены»: Ксения Новикова о поступке поклонника, работе с Жанной Фриске и личной жизни
© Личный архив Ксении Новиковой
Певица Ксения Новикова с детства на сцене. За всю музыкальную карьеру она лишь однажды пыталась бросить любимое дело и после четырехлетнего перерыва вернулась – не смогла. Артистка трижды уходила из «Блестящих», но коллектив принимал обратно – для Ксении это не просто работа, а вторая семья, близкие люди, которые все друг другу прощают. Новикова написала для «Блестящих» один из самых ярких хитов – песню «А я все летала». Недавно исполнительница приняла участие в новом сезоне шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», который стартует 14 февраля. О творческом и личном пути певицы читайте в интервью сайта «Страсти».
Вы всю жизнь на сцене. В пять лет стали солисткой хора имени Локтева, в 10-ть – группы «Класс», потом попали в коллектив «Блестящие». Потом были группа «Ксюша» и сольный проект. За всю музыкальную карьеру было когда-нибудь желание уйти из шоу-бизнеса в другую сферу? Чем бы занимались, если не музыкой?
У меня был опыт существования без сцены. Наверное, тогда произошло «перенасыщение»: бесконечная череда гастролей, концертов, съемки. И вот когда любимое дело превратилось в рутину, я поняла, что нужно ненадолго остановиться. Я пришла к продюсерам «Блестящих» и сказала, что хочу сделать перерыв. Это совпало с появлением детей – так четыре года я была без сцены. Тогда я перенаправила свою энергию и стала писать больше стихотворений и даже картины. Но это был некий суррогат. Это все не могло заменить сцену. Тогда я поняла, что нельзя изменять любимому делу. Я вернулась на сцену и больше попыток уйти не было.
Вы трижды возвращались в «Блестящие». Что держит вас в группе?
Это моя вторая семья, близкие люди, с которыми я большую часть жизни нахожусь вместе. Я как кошка, которая погуляет ночью по крышам, но утром возвращается домой. Да, иногда бывали недопонимания, но семья на то и семья, чтобы все друг другу простить и принять обратно.
Какой у вас любимый состав в «Блестящих»? Есть любимая песня?
Составы были разные, и каждый любим по-своему. Когда мы почти два года существовали втроем - я, Жанна и Ирочка - то не хотели, чтобы нам к нам приходил кто-то новый. А потом пришла Юля Ковальчук и было классно.
«Золотым» составом я, наверное, считаю себя, Аню, Надю и Юлю. Потому что этот состав долго существовал, и тогда у нас каждый год были хиты. Вы знаете, это феномен. Сколько лет мы поем эти песни, а их по-прежнему любят люди! Каждый раз, каждый концерт, уже до боли знакомая песня воспринимается по-новому. Она, наверное, улетает в зал, отталкивается от зрителей и возвращается. И всегда немного меняется настроение - в зависимости от того, какие люди в зале.
Конечно, мне очень приятно, что песня «А я все летала» считается хитом над хитами. А я автор этой песни и написала стихи. Поэтому она всегда была и будет самой близкой моему сердцу.
«Блестящие» 20 лет назад и сейчас – в чем разница?
«Блестящие» - они всегда блестящие. Что 20 лет назад, что сейчас. Это говорящее название.
Вы работали с Жанной Фриске. Какой вы ее помните?
Первое слово - светлая. Добрая, мягкая, настоящая женщина!
Она всегда была «мамочкой». Даже в 25 лет, когда мы с ней познакомились, она уже тогда была как «мама» коллектива. Всегда могла посоветовать и подсказать. Я научилась у нее многому. Прекрасный человек!
В 2015 году вы создали благотворительный фонд «Наш Смысл Жизни». На чем специализируется организация, кому помогает? Может, есть интересная история помощи – расскажите читателям.
Да, действительно, мной и моим адвокатом был создан фонд «Наш смысл жизни». После истории с возвращением детей ко мне стали обращаться женщины, которые оказались в подобной ситуации. Многим мы помогли. Но через какое-то время я вышла из состава этого фонда. Не буду вдаваться в подробности, но больше я не имею отношения к этой организации.
Ксения, как вы решились на участие в шоу "Выживалити"? Представляли ли вы когда-нибудь себя в таком проекте?
Когда мне поступило предложение сняться в проекте, я тут же посмотрела первый сезон. Меня захватило и случился флешбек. Давно, когда только появилось шоу «Последний герой», меня звали в нем участвовать. Но продюсеры группы «Блестящие» не отпустили, потому что у нас было очень много концертов. Гештальт остался открытым. Поэтому когда пришло предложение от «Выживалити», меня как молнией ударило. Я сразу же согласилась на кастинг. И была внутренняя уверенность, что меня обязательно выберут и я стану участницей этого проекта.
Как проходили съемки шоу? Что вам далось сложнее всего? Были у вас конфликты с другими участниками - если да, то с кем и по какой причине?
Было несколько сложных для меня моментов. В начале самое главное — пройти первое большое испытание и закрепиться в лагере. Я очень переживала, но верила в свои силы. Психологически сложным моментом было, когда друзья уходили на голосовании. После ухода некоторых из них я стала ощущать пустоту. Тогда я поняла, что наша атмосфера доброго пионерского лагеря нарушена. И стала очень сильно скучать по дому, по родным. Думаю, зрителям будет интересно посмотреть, как все было. Я не только удивляла окружающих, я удивляла и радовала саму себя. Это было очень круто.
Если выиграете главный приз, на что потратите деньги?
Во-первых, осуществлю поездку мечты моих детей. Во-вторых, направлю деньги на развитие сольной карьеры. Ни для кого не секрет, что я пою в группе «Блестящие» и параллельно занимаюсь сольным творчеством. Так что часть денег я направлю на то, чтобы появились новые классные песни и клипы.
У вас двое сыновей подросткового возраста. Они слушают песни мамы? Или предпочитают других исполнителей? Кто из современным артистов/групп симпатичен лично вам?
Да, у меня двое сыновей: Мирону 16 лет, а Богдану скоро исполнится 15. Естественно, они всегда слушали мои песни. Кстати, сейчас среди подростков вирусятся ремиксы на «Восточные сказки» и «А я все летала». Думаю, мои сыновья гордятся, что эти песни исполняет их мама. Но, конечно, у них есть свои предпочтения в музыке. Когда мы едем в машине, они ставят свой плейлист. От некоторых песен у меня идет кровь из ушей (смеется). Но, например, Макана мы можем вместе послушать. Что касается моего музыкального вкуса, то я предпочитаю слушать то, что поднимает настроение. Даже если у меня очень плохое настроение, я ставлю Стиви Уандера. Он влияет на меня совершенно магическим образом! Да и вообще музыка 1970-х меня очень сильно заряжает. Я люблю классику джаза, обожаю Рахманинова - вот мои предпочтения.
Вы строгая мама?
Я не строгая, а любящая мама. Я давно решила, что хочу воспитать сыновей так, чтобы в подростковом возрасте они не отдалились и за советом обращались ко мне. Подростки - еще те занозы. У меня бывали сомнения в своих методах воспитания, потому что все-таки два мальчика с разницей полтора года - это очень тяжело. Учитывая, что я у них одна, и нет достойного примера папы, воспитание получается немного однобоким. Но у них есть дедушка и мой брат Максим - он для них сейчас авторитет.
У нас доверительные и близкие отношения. Иногда даже панибратские, наверное. В эту сторону есть перекос. Не всегда они с должным уважением относятся ко мне, но сейчас, когда у них прошел первый пубертатный период и в голове прояснилось, я поняла, что все правильно делала. Что бы ни случилось, за советом и помощью они обращаются ко мне. Мне удалось сберечь отношения между нами, не передавить и сохранить дружбу и любовь. Ведь самое главное – доверие.
Ваши фанаты делали когда-нибудь необычные действия, которые вы запомнили? Расскажите.
Да, есть случай, от которого до сих пор неловко. Догнал меня однажды фанат и бросился на колени. Схватил за ноги и стал целовать сапоги. А на улице - грязь и слякоть. Я просто оцепенела. Такой вот странный случай со знаком минус. Но, в основном, впечатления о поклонниках со знаком плюс.
Вы всегда в отличной форме. Как поддерживаете фигуру? Поделитесь секретом.
Я веду здоровый образ жизни и обожаю спорт. Занимаюсь в зале и много лет работаю с нутрициологом и тренерами. Я научилась слышать себя и свой организм: питаюсь интуитивно, сочетая разные стили питания и приемы, подходящие именно мне. Это так здорово, когда смотришь на себя в зеркало и радуешься своим новым достижениям и тому, что становишься лучше. Во всех сферах жизни я стараюсь становиться лучше и получаю от этого удовольствие.
Как вы относитесь к пластическим операциям и популярным у многих уколам красоты? Был ли у вас опыт пластики?
К пластическим операциям отношусь с пониманием. Если я пойму, что мне это необходимо или по каким-то медицинским показаниям это нужно будет сделать, то почему бы и нет? Что касается уколов красоты и уходовых процедур, то я раз в год делаю биоревитализацию и хожу к косметологу на аппаратные процедуры. Не могу сказать, что часто, но забочусь о своей коже. Также очень важно, что мы едим, как спим, употребляем ли алкоголь. Я, например, уже несколько лет как отказалась от алкоголя. Просто поняла, что мне это совершенно не нужно. Естественно, это отражается на лице. А спорт дает упругость коже.
В 2022 году вы жаловались, что тяжело финансово строить дом. Получилось достроить?
Не совсем так. Я не жаловалась на то, как тяжело строить дом. Мой дом был построен еще в 2017 году, но в 2022 году у меня были суды. Мой бывший муж пытался отнять этот дом, поскольку хоть он и был построен на мои деньги, но все это происходило во время нашего брака. Поэтому он пытался заработать на мне. Частично ему это удалось, но мы уже все урегулировали. С домом больше проблем нет.
После развода в 2018 году о вашей личной жизни ничего неизвестно. Ваше сердце свободно? Хотели бы еще раз выйти замуж?
Да, действительно, моя личная жизнь сейчас исключительно личная и об этом знают только самые близкие люди. Я не кокетничаю, просто мне так больше нравится.
Сейчас вас нечасто можно увидеть на концертах, в «огоньках». На чем сосредоточены: гастроли, частные выступления? Может, готовите новые проекты?
Жизнь кипит. Я работаю с девочками из группы «Блестящие», а также у меня есть сольные выступления. Что касается «огоньков» и прочих телевизионных передач, то очевидно, что с канала на канал, из передачи в передачу мы видим одну и ту же небольшую группу артистов. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуться на эти передачи, и чтобы люди вне интернета и соцсетей могли меня увидеть именно в телевизоре. Думаю, что последующие новогодние огоньки будут уже с моим участием.
Я решила, что хватит прокрастинировать, хватит держать в голове какие-то планы - нужно их воплощать! Мой любимый девиз – «дорогу осилит идущий».
Готовлю классную и светлую новую песню. Она уже записана, сейчас на этапе мастеринга. Уже распланированы выходы последующих песен. Одну из них написал мой друг и прекрасный композитор Алексей Романоф.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть для меня - и есть жизнь. Желаю всем, чтобы в глазах горел огонек, чтобы была жажда жизни и чтобы вы страстно желали делать что-то новое. Идите по жизни с улыбкой. Бодрыми, здоровыми, красивыми.