«Четыре года я была без сцены»: Ксения Новикова о поступке поклонника, работе с Жанной Фриске и личной жизни

Вы трижды возвращались в «Блестящие». Что держит вас в группе?

Это моя вторая семья, близкие люди, с которыми я большую часть жизни нахожусь вместе. Я как кошка, которая погуляет ночью по крышам, но утром возвращается домой. Да, иногда бывали недопонимания, но семья на то и семья, чтобы все друг другу простить и принять обратно.

Какой у вас любимый состав в «Блестящих»? Есть любимая песня?

Составы были разные, и каждый любим по-своему. Когда мы почти два года существовали втроем - я, Жанна и Ирочка - то не хотели, чтобы нам к нам приходил кто-то новый. А потом пришла Юля Ковальчук и было классно.

«Золотым» составом я, наверное, считаю себя, Аню, Надю и Юлю. Потому что этот состав долго существовал, и тогда у нас каждый год были хиты. Вы знаете, это феномен. Сколько лет мы поем эти песни, а их по-прежнему любят люди! Каждый раз, каждый концерт, уже до боли знакомая песня воспринимается по-новому. Она, наверное, улетает в зал, отталкивается от зрителей и возвращается. И всегда немного меняется настроение - в зависимости от того, какие люди в зале.

Конечно, мне очень приятно, что песня «А я все летала» считается хитом над хитами. А я автор этой песни и написала стихи. Поэтому она всегда была и будет самой близкой моему сердцу.

«Блестящие» 20 лет назад и сейчас – в чем разница?

«Блестящие» - они всегда блестящие. Что 20 лет назад, что сейчас. Это говорящее название.