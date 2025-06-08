«Хотели и перехотели»: Богдан Титомир признался, почему не женился и не стал отцом

Экс-солист популярной в конце 80-х годов группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир впервые откровенно рассказал о личной жизни. 58-летний артист признался, что не стал отцом, так как ему нечего оставить в наследство.

«У меня нет аллергии на брак, просто слово „брак“ не могу к себе применить», — разоткровенничался Богдан в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам исполнителя хита «Делай как я», о детях он не задумывается и не жалеет о том, что никогда не был женат.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева заметила в беседе с Тимомиром, что в наследство он мог бы оставить свою знаменитую фамилию. Она выразила мнение, что дети гордились бы таким отцом, а также напомнила, что многие женщины мечтали создать с певцом семью.

«Хотели и перехотели», — парировал Титомир.

Известно, что большая любовь в жизни рэпера случилась в 1996 году с моделью по имени Римма. Пара пять лет прожила вместе, но в 2002 году отношения сошли на нет из-за отказа девушки рожать детей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что у Титомира осталась своя аудитория, для которой он выступает до сих пор. Гонорар у него от 700 тысяч рублей за корпоратив.