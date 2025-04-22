«Выступает, но в очень узких кругах»: раскрыт размер гонораров звезды 90-х Богдана Титомира

Рэпер и певец Богдан Титомир был широко известен в 90-е годы. Под его хиты «Делай как я» и «Париж, Париж» танцевала вся страна. Однако на пике славы артист неожиданно пропал, и его нишу в шоу-бизнесе заняли другие более молодые исполнители. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» рассказал, где сейчас Титомир и сколько он зарабатывает.

Самой большой ошибкой Богдана многие поклонники считают его переезд в США. Он перебрался за границу в 1996 году и вернулся только спустя три года. Этого времени хватило, чтобы рэпера успели позабыть. Былую популярность он так и не вернул, но со сцены полноценно не ушел. По словам Дворцова, у Титомира осталась своя аудитория, для которой он выступает до сих пор.

«Он сейчас занимается своими делами. Он не совсем утратил популярность, все равно где-то выступает, но в очень узких кругах. Гонорар у него от 700 тысяч рублей за корпоратив», - поделился продюсер.

В шоу-бизнесе у Богдана хорошая репутация, заверил Дворцов. Он отметил, что иногда певец может вспылить, но это обычное дело для звезд.

«Он в меру вспыльчивый, справедливый мужик, но каждый творческий человек ранимый и, сами понимаете, творческая душа, натура — она очень тонкая», - рассказал Сергей.

Сейчас Богдан Титомир периодически снимается в телевизионных передачах, напоминая о себе поклонникам. Например, он участвовал в популярном среди молодежи шоу «Что было дальше?», а также в проекте «В темноте». Из последнего его исключили из-за странного поведения — рэпер разговаривал сам с собой и отпускал пошлые шутки.

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