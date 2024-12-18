Хотела забрать тело, но не явилась для дачи объяснений: что происходит с Седоковой после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова не явилась для дачи объяснений после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой. Артистку вызывали в следственные органы, но она дала понять, что находится в больнице. Как сообщает mk.ru, артистка изъявила желание забрать тело мужчины из морга и похоронить, но траурные церемонии пройдут в Латвии.

По данным источника, в среду певица не смогла дать показания, но, возможно, сделает это в четверг. Анна находится на связи с правоохранителями.

Также есть информация о том, что бывшая супруга хотела самостоятельно забрать тело Тиммы из морга и устроить похороны. Но баскетболиста в итоге похоронят в Латвии без участия Седоковой.

Напомним, что тело мужчины было найдено в ночь с 16 на 17 декабря в центре Москвы. Рядом с Янисом обнаружили его телефон, на заставке которого был номер бывшей жены и надпись «Позвоните Анне». СМИ пишут, что баскетболист тяжело переживал развод с певицей.

Седокова после случившегося вышла на связь в слезах и заявила, что жила «как в аду». Потом появились кадры из больницы, на которых Анна плакала на кровати. Она не могла ничего сказать и задыхалась. Сообщалось, что у нее нервный срыв.

Ранее мы писали о том, что родные Тиммы собирают деньги на его похороны. Нужны средства, чтобы перевезти тело в Латвию.