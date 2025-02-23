Хотела взыскать 195 млн: почему мама Виктории Бони помирилась с пластическим хирургом

Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за неудачную операцию.

Летом прошлого года родственница телеведущей Галина Ивановна оказалась жертвой пластической хирургии, из-за чего был поднят скандал и вынесен на публику: осталось множество страшных шрамов.

Тогда Боня призналась, что маме неудачно сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Из-за чего было принято решение подать на некомпетентного хирурга Максима Иванчука в суд, чтобы тот выплатил компенсацию в виде 195 миллионов рублей.

Но, кажется, что судится уже никто не собирается: специалист, которого обвиняли в изуродованном лице, опубликовал в личном блоге видео с мамой Виктории Бони. Иванук продемонстрировал публично результат хирургического вмешательства спустя год. Подробности приводит StarHit.

«Друзья, сегодня у нас в гостях мамочка Виктории Бони Галина. Прошло у нас немножко больше года после операции. Напоминаю, что мы делали нижнюю часть лица. Это очертание, выделили угол, убирали второй подбородочек. Единственное, реабилитация длилась довольно длительно», — заявил Максим Иванчук.

Кроме того, сама мама Виктории подчеркнула, что Максим является отличным специалистом. По словам Галины, она не пожалела, что обратилась к такому специалисту, ведь он не оставлял ее ни на минуту и поддерживал на время реабилитации.

«Всегда чувствовала рядом поддержку, заботу о своем здоровье от доктора Максима, его команды... Я чувствую себя прекрасно. Все идет по плану, под чутким руководством доктора», — заявила Галина Ивановна.

Ранее мы писали о том, что в Сети высмеяли отрекшуюся от пластики Викторию Боню.