«Хотела сына…»: Виктория Боня расстроена прогнозом о будущем ребенке

Телеведущая Виктория Боня уже не раз намекала, что хотела бы снова стать матерью. Модель признавалась, что даже уже выбрала имя для будущего ребенка. В новом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube знаменитость рассказала о своей мечте и получила неожиданное предсказание от победительницы 16 сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящей Виктории Райдос.

В разговоре с экстрасенсом Виктория Боня призналась, что всегда мечтала о сыне. Телеведущая заявила, что даже придумала для него необычное имя.

«Я хотела сына… Назвать его Эверестом», — поделилась Виктория Боня.

Однако медиум не стала скрывать, что мечта модели может не осуществиться.

«Не факт, что сын у тебя будет, есть вопросики», — отметила Виктория Райдос.

Знаменитость расстроилась из-за прогноза ясновидящей и решила стать реалистом.

«Ну что же, жаль. Значит Эверест в моей жизни будет только в Гималаях», — высказалась телеведущая.

Недавно Виктория Боня заинтриговала подписчиков кадрами с округлившимся животом. Знаменитость опубликовала в личном блоге видео со съемок шоу «Злые языки» и намекнула, что ждет ребенка.

«Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?» — написала тогда модель.

При этом пользователи Сети не поверили Виктории Боне, заявив, что она «любит цирк», а каждый ее пост в соцсетях — это «очередное вранье или игра».

Напомним, у телеведущей уже есть 12-летняя дочь Анджелина от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Пара состояла в отношениях с 2010 по 2017 годы.

Ранее сообщалось о том, что психолог Мария Макаренко объяснила, почему Виктория Боня не может построить крепкие отношения.