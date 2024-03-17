Хотела «хайпануть»: Серябкина вспомнила, как Темникова отказала ей в примирении

Вот уже несколько лет между бывшими солистками группы SEREBRO Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой напряженные отношения. В эфире шоу «Сплетни шейкер» Ольга призналась, что попробовала сгладить конфликт, предложив коллеге по цеху записать совместную песню, но Елена отказалась.

После распада музыкальной группы Серябкина начала выступать под сценическим псевдонимом MOLLY. Артистка убеждена, что совместный трек с Темниковой мог бы стать довольно успешным. К тому же это был бы серьезный шаг на пути к примирению.

«Попросила своих менеджеров, чтобы они связались и предложили ей, но она отказалась. Если честно, я искренне не понимаю, почему она отказалась, это со всех сторон было бы круто», – передает Ольга Серябкина.

Она добавила, что совместная песня вызвала бы резонансный отклик от аудитории.

«Хайпануть, да, конечно, хайпануть, но я искренне верю, что музыка выше всего», – подчеркнула Серябкина.

В результате артистка сама написала трек, но так и не решилась его кому-либо передать, поскольку посчитала его неактуальным.

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