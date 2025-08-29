Хотела его сломать ради операции: дочь Оксаны Самойловой будет делать ринопластику

Блогер Оксана Самойлова запрещает 14-летней дочери Ариеле делать ринопластику. По словам матери, дочь настолько хотела исправить нос, что даже планировала самостоятельно сломать его.

Самойлова призналась, что Ариела мечтает о ринопластике с 12 лет, передает Telegram-канал Звездач. Однако звездная мама против того, чтобы девочка прибегала с таким процедурам в столь раннем возрасте.

«С 12 лет она капает мне на мозги. Я говорю: "Не, Ари, потерпи до 18 лет". Но это факт, она будет это делать, я уже с этим смирилась. Лучше в 18 — это уже не моя ответственность», — рассказала Оксана.

Ранее сообщалось, что жена рэпера Джигана повторила с дочкой тренд, из-за которого россиянка сломала позвоночник. Его суть заключается в том, чтобы удержать равновесие на неустойчивых предметах.